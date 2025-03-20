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الامارات | رئيس الدولة يبحث هاتفيا مع أمير الكويت مسارات التعاون والعمل المشترك

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أبوظبي ـ وام 0 تبليغ

  • الامارات | رئيس الدولة يبحث هاتفيا مع أمير الكويت مسارات التعاون والعمل المشترك 1/2
  • الامارات | رئيس الدولة يبحث هاتفيا مع أمير الكويت مسارات التعاون والعمل المشترك 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بحثا خلاله العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون والعمل المشترك وفرص تنميتهما في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن تمنياته لدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سائلاً المولى عز وحل أن يديم على سموه الصحة والسعادة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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