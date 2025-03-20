جاستن تيمبرليك يربك ركّاب الرّحلة الجويّة على ارتفاع ثلاثين ألف قدم

ربما يكون جاستن تيمبرليك قد وجد للتّوّ مسيرته المهنيّة الاحتياطيّة؛ فقد اتّضح أنّه مضيف طيران مسلٍّ للغاية. كان المغنّي المعروف بصوته السلس وسحره العفويّ، جعل الرّكّاب على متن طائرته الخاصّة يضحكون عندما تولّى التّحكم في الاتّصال الدّاخليّ إذ قدم عرضًا كوميديًّا غير متوقّع أثناء الرّحلة.

في طريقه إلى الأرجنتين مع طاقمه، قرّر تيمبرليك تغيير الإعلانات المعتادة قبل الرّحلة. وبدلًا من العبارة المعتادة “اربطوا أحزمة الأمان”، أطلق المزاح، وألقى بعض المصطلحات العامّيّة الّتي يستخدمها الجيل Z، بل وحتّى ثبط عزيمة المتسائلين ، رغم أنّه كان يمزح فقط بالطّبع.

“أنا هنا من أجل سلامتكم وترفيهكم”، قال تيمبرليك مازحًا، قبل أن يبدأ في عرض دراماتيكيّ جاد لارتداء سترة النّجاة. إذا كانت لديك أيّة أسئلة، فاحتفظ بها لنفسك. أوه، نحن نمزح فقط. من فضلك اسأل الطاقم. انفجرت الكابينة بالضّحك.

من الواضح أنّ تعليمات السّلامة لم تكن كافية بالنّسبة لمغني Cry Me a River. بعد انتهاء اختباره المرتجل للانضمام إلى طاقم الطّيران، رفع تيمبرليك الأمور إلى مستوى أعلى من خلال تحويل الممر إلى ملعب جولف صغير. حافي القدمين وملتزم تمامًا، استعد لتسديد الكرة بينما كان أحد الرّكاب يقدم تعليقًا حيًّا، ممّا أعطى اللحظة شعورًا حقيقيًّا ببثّ رياضي.

بضربة واحدة مثاليّة، نجح تيمبرليك في إغراق الملعب، ممّا أثار هتافات وتصفيق زملائه. وفي هذه الأثناء، أصبح أحد الرّكاب التّعساء، الّذي كان يحاول فقط الحصول على قسط من النوم، جزءًا غير مقصود من التّرفيه.

وقد انتشرت هذه الخدع على مواقع التّواصل الاجتماعيّ بعد انتشار مقاطع منها عبر الإنترنت، ولم يكتفِ المعجبون بذلك. علّق أحد مستخدمي TikTok قائلًا: “لم أكن أعلم أبدًا أن جاستن تيمبرليك كان مضيف طيران”.

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ورغم أنّ تيمبرليك كان على الأرجح يقتل الوقت فقط قبل الهبوط، إلّا أنّه ربّما وضع معيارًا جديدًا للتّرفيه أثناء الرّحلات الجويّة. لا حاجة للشّاشات – فقط نجم بوب يتمتّع بروح الدّعابة، ونادي غولف، وجمهور أسير على ارتفاع ثلاثين ألف قدم.