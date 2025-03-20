نيشان يهاجم مقدمي البرامج الحوارية.. ماذا قال عنهم؟

تعليق نيشان على البرامج

الأسئلة الجريئة في البرامج الحوارية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 01:23 مساءً - حل الإعلامي اللبناني نيشان ضيفاً على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها الشهير "حبر سري"، وأبدى خلال اللقاء رأيه بمستوى البرامج الحوارية الموجودة على الساحة خلال الفترة الحالية.وصف نيشان البرامج الحوارية التي تقوم على الإثارة "ببرامج الردح"، وأكد أن هذه البرامج أصبحت قائمة على الإثارة من أجل الترند وتحقيق نسب مشاهدات عالية.وأكد نيشان في مقابلة مع الإعلامية اسما إبراهيم أنه لا يؤمن بالمنافسة ولكنه يفضل مبدأ التكافل فكل يكمل الآخر، وقال: "عندى نضج كافي لأقول إن معظم البرامج الحوارية الحالية مقتبسة من برامجي من ناحية الشكل والموسيقى والديكورات والمضمون .. ولا أقول هذا حتى أتفوق على زملائي ولكن حتى أعطي الحق لفريق العمل اللى اشتغلت معه والتلفزيونات اللي وثقت فينا".وأشار إلى أنه حينما انتقل من البرامج الحوارية إلى الاجتماعية نظر إلى البرامج ووجد هناك فقرات من برامجه أصبحت برامج بذاتها، واستكمل معلقًا على الأمر "لما بشاهد تلفزيون مش بتمنى أعمل حاجة أنا مكتفى باللى عملته وهعمل أكثر".ونفى رغبته في خوض المنافسة الإعلامية من جديد فقال: "لا اتوق إلى المنافسة وكنت فى الوقت الصح والانتشار الصح في لبنان ومصر والخليج العربي وعملت برامج اعطتني المكان والمكانة" مضيفاً:" حالياً في ردح كتير في البرامج الحوارية ومحتوى البرنامج هو اللى يحدد مستواك والمشاهد هو اللي بيعمل عملية التقييم فى النهاية".يمكنك متابعة ياسمين عز تكشف أسباب حصولها على حكم قضائي ضد نيشان والإعلامي اللبناني يردوعبّر نيشان عن رأيه في البرامج الحوارية التي يتم تقديمها قائلاً:"الإعلام قائم على الإثارة وليس إثارة الجدل"، وأكد نيشان أن تلك النوعية قد تحقق مشاهدة ولكن لا يصنع نجم أو أيقونة في الإعلام.وأنهى نيشان حديثه قائلاً :" السؤال الجريء مشروع بشرط ألا يفتقد الى الأدب ..فهناك نوعان من الأسئلة نوع مصبوغ بأدب وآخر بقلة أدب ، توجيه السؤال بقلة أدب لا يعني توجيهه للضيف فقط وإنما للمشاهد أيضاً ".

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