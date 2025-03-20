ديمي مور تحتفل بيوم ميلاد بروس ويليس السبعين بصور له مع بناته وحفيدته

ديمي مور تحتفل بيوم ميلاد بروس ويليس

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تقاعد بروس ويليس عام 2022

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 01:23 مساءً - احتفلت الممثلة الأمريكية الشهيرة، بيوم ميلاد زوجها السابق النجم العالميالذي بلغ أمس عامه السبعين، وقد قضى أغلبها يصنع المجد من خلال أفلامه السينمائية التي تركت بصمة واضحة في عالم الفن، واستطاع من خلالها أن يحجز مقعدًا مميزًا لنفسه.رغم انفصالمنذ سنوات طويلة، إلا أنهما يتمتعان بعلاقة صداقة قوية، دامت حتى يومنا هذا, ونشرت ديمي مور، 62 عامًا، مجموعة من الصور المميزة لها بصحبة، وعلقت على المنشور قائلة: "يوم ميلاد سعيد يا بروس ويليس! نحبك".وتضمن منشورعلى إنستغرام صورًا متنوعة لبروس مع بناته الثلاث وحفيدته؛ لويتا إيزلي توماس ويليس، 23 شهرًا.يذكر أن، انفصلت عنعام 2000 بعد زواج دام 13 عامًا، وللزوجين السابقين ثلاث بنات؛ رومر، 36 عامًا، وسكوت، 33 عامًا، وتالولا، 31 عامًا. وبعد الانفصال بفترة طويلة، تزوجمن زوجته إيما هيمينغ ويليس عام 2009، وأنجبا ابنتين: مابل، 12 عامًا، وإيفلين، 10 سنوات.واعتزلالتمثيل بعد تشخيص إصابته بفقدان القدرة على الكلام عام 2022. وشُخِّص لاحقًا بالخرف الجبهي الصدغي عام 2023.إليكِ هذا الخبر بروس ويليس بظهور نادر في نزهة بـ لوس أنجلوس



كانت قد أعلنت عائلة بروس ويليس خبر تقاعده نهائياً عن ممارسة مهنة التمثيل في مارس من عام 2022، بعد تأكد إصابته بفقد النطق، وأصدر أفراد العائلة بياناً مشتركاً موجهاً إلى الجمهور، أشاروا فيه إلى أن التشخيص الطبي أكد أن حالة بروس ويليس ستؤثر بشدة على قدراته المعرفية.

وحسب البيان حينها أُصيب بروس ويليس بـ"الحبسة الكلامية"، وهو اضطراب لغوي ناتج عن تلف في الدماغ يؤثر على قدرة الشخص على التواصل، وأضاف: "إلى جمهور بروس المذهل، كعائلة أردنا أن نخبركم أن حبيبنا بروس يعاني من بعض المشكلات الصحية، وقد تم تشخيصه مؤخراً بحبسة في القدرة على الكلام، مما يؤثر على قدراته المعرفية"، وتابع: "نتيجة لهذا ومع الكثير من الاعتبار، يبتعد بروس عن المهنة التي كانت تعني له الكثير".

واختتم البيان موجهاً كلامه للجمهور: "هذا وقت مليء بالتحديات لعائلتنا ونحن نُقدر بشدة استمرار حبكم وتعاطفكم ودعمكم ونحن نتحرك من خلال هذا كوحدة عائلية قوية، وأردنا جذب معجبيه لأننا نعرف مقدار ما يعنيه بالنسبة لكم، وكما كان بروس يقول دائماً "عِش حياتك"، ونحن نخطط معاً للقيام بذلك".

وبعد مرور عام على إعلان تقاعده نهائياً عن ممارسة مهنة التمثيل، أصدرت العائلة بياناً جديداً ذكرت به أن الحالة الصحية للنجم تدهورت، وهو مصاب بمرض نادر جداً يُعرف بالـ"الخرف الجبهي الصدغي" أو ما يُعرف بـFTD.قد ترغبين في معرفة بروس ويليس مصاب بالخرف الجبهي الصدغي

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