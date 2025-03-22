شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة نصيحة مهمة للمدخنين فى رمضان.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه فى حال التوقف عن التدخين لمدة 15 ساعة بسبب الصيام فيمكن التوقف لمدة 24 ساعة وأكثر.

وحثت وزارة الصحة والسكان بالإقلاع عن التدخين، وقالت : رمضان فرصة للتوقف عن التدخين . وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن فوائد التوقف عن التدخين والتى تتضمن :- 1- لتتحسن وظائف رئتيك. 2- ليقل خطر إصابتك بالسرطان. -3 ليقل خطر إصابتك بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.