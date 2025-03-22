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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة نصيحة مهمة للمدخنين فى رمضان.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالسبت، 22 مارس 2025 02:00 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إنه فى حال التوقف عن التدخين لمدة 15 ساعة بسبب الصيام فيمكن التوقف لمدة 24 ساعة وأكثر.
وحثت وزارة الصحة والسكان بالإقلاع عن التدخين، وقالت : رمضان فرصة للتوقف عن التدخين .
وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن فوائد التوقف عن التدخين والتى تتضمن :-
1- لتتحسن وظائف رئتيك.
2- ليقل خطر إصابتك بالسرطان.
-3 ليقل خطر إصابتك بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.
انفوجراف
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