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وزارة الصحة توجة نصيحة مهمة للمدخنين فى رمضان.. إنفو جراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 22 مارس 2025 02:00 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إنه فى حال التوقف عن التدخين لمدة 15 ساعة بسبب الصيام فيمكن التوقف لمدة 24 ساعة وأكثر.

 

وحثت وزارة الصحة والسكان بالإقلاع عن التدخين، وقالت : رمضان فرصة للتوقف عن التدخين .

وكانت وزارة الصحة والسكان  كشفت عن فوائد التوقف عن التدخين والتى تتضمن :-

1- لتتحسن وظائف رئتيك.

2- ليقل خطر إصابتك بالسرطان.

-3 ليقل خطر إصابتك بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

 


انفوجراف

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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