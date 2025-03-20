الامارات | إدراج الملاكمة ضمن جدول أولمبياد 2028

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدرجت الملاكمة اليوم الخميس ضمن برنامج أولمبياد لوس انجليس 2028 بعد تصويت بالإجماع من اللجنة الأولمبية الدولية منهية سنوات من عدم اليقين بشأن مستقبل هذه الرياضة في الألعاب الصيفية.

ومنحت اللجنة الأولمبية الدولية الشهر الماضي الاتحاد العالمي للملاكمة اعترافا مؤقتا في خطوة كبيرة نحو إدراج الرياضة في دورة ألعاب لوس انجليس وضمن قرار اليوم الخميس استمرار ظهور الرياضة في الألعاب الأولمبية.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ «أشكركم على إدراج رياضة الملاكمة ونتطلع لبطولة رائعة».

أقيمت منافسات الملاكمة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية بعد تجريد الاتحاد الدولي للملاكمة من الاعتراف به في 2023 بسبب فشله في تنفيذ إصلاحات في مجال الحوكمة والمالية.

ولم تدرج اللجنة الأولمبية الدولية هذه الرياضة في البرنامج المبدئي لدورة لوس انجليس 2028 بعد أن حثت اتحادات الملاكمة الوطنية على إنشاء هيئة عالمية جديدة للملاكمة لتحل محل الاتحاد الدولي للملاكمة. وتأسس الاتحاد العالمي للملاكمة، الذي يضم حاليا أكثر من 80 اتحادا وطنيا، في 2023.

وقال رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة بوريس فان دير فورست «هذا يوم عظيم للملاكمين والملاكمة وكل من يرتبط برياضتنا على كافة المستويات في جميع أنحاء العالم».