حلا شيحة تعلن عن تقديم بودكاست يحاكي تجربتها 

حلا شيحة: تجربتي شبه ناس كتير

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آخر أعمال حلا شيحة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 01:23 مساءً - أعلنت الفنانة، عن عزمها اطلاق "بودكاست" تتحدث من خلاله عن تجربتها والتي رأت من خلالها أنها تشبه الكثير من الناس، منوهة أنها سوف تقوم بإطلاقه بعد نهاية شهر رمضان.وكشفت حلا شيحة عن هذا الأمر، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"انستغرام"، والذي أرفقت به صوراً جديدة لها وهي ترتدي الحجاب، وعلقت كاتبة: "يقول الله تعالي: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين)، إن شاء الله بعد رمضان حعمل podcast آتكلم فيه عن تجربتي لان اكيد شبه ناس كتير".يمكنكم قراءة ....حلا شيحة تعلق على أحدث إطلالة لها من كندا.. هكذا ظهرتكانت آخر المشاركات الفنية لـمن خلال موسم دراما رمضان الماضي 2024، في مسلسل "إمبراطورية م"، الذي ظهرت خلال أحداثه بشخصية "مي" سيدة مطلقة، تواجه صعوبات الحياة بمفردها، حتى تلتقي "مختار أبو المجد" الفنان خالد النبوي، الذي توفيت زوجته تاركة له 6 أبناء، خلال أحداث المسلسل، الذي يشارك به عدد آخر من النجوم، وهم: نشوى مصطفى، نور النبوي، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، وآخرون، والعمل من إخراج محمد سلامة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.كما كانت لـمشاركة سينمائية منذ 4 سنوات، وذلك من خلال فيلم "مش أنا" الذي ظهرت من خلاله بشخصية "جميلة" التي تربطها علاقة عاطفية ببطل العمل "حسن"، تامر حسني، الذي يصاب بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من المواقف الصعبة والمحرجة، في حين يرفض كل من حوله تصديق حالته. وشارك في العمل عدد آخر من النجوم، وهم: سوسن بدر، ماجد الكدواني، إياد نصار، وآخرون، والعمل من إخراج سارة وفيق، ومن تأليف تامر حسني.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».