إنذار أحمر.. أمطار غزيرة على مكة حتى التاسعة مساءً



طقس المملكة اليوم

البحر الأحمر

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون الأحمر اليوم الأربعاء، بهطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة.وقال "الأرصاد"، إن هطول الأمطار سيستمر حتى التاسعة مساءً، يضصاحبها رياح شديدة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقيه على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.في حين تكون خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران والرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل والحدود الشمالية، تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك.

الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر الى مترين.

حالة البحر: متوسط الموج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى مترونصف.

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج.