شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دول عربية بقائمة أعلى 10 دول استقبلت صادرات مصرية بنهاية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وجود 3 دول عربية بقائمة أعلى 10 دول استقبلت صادرات مصرية بنهاية العام الماضى 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2023.

وجاءت المملكة العربية السعودية والإمارات وليبيا ضمن القائمة حيث كانت السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات مصرية بلغت 3.4 مليار دولار، والإمارات بالمركز الرابع بقيمة صادرات مصرية بلغت 3.3 مليار دولار، أما ليبيا فكانت فى المركز السادس بقيمة صادرات مصرية بلغت 2 مليار دولار.

تصدرت إيطاليا قائمة أعلى عشر دول صدرت مصر إليها خلال عام 2024، وفق بيانات الجهاز بقيمة صادرات بلغت 3.4 مليار دولار، وتركيا بالمركز الثالث بقيمة 3.3 مليار دولار، وفي المركز الخامس الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.2 مليار دولار، وفي المركز السابع المملكة المتحدة بقيمة 1.6 مليار دولار، وإسبانيا بالمركز الثامن بقيمة 1.5 مليار دولار، وسويسرا بالمركز التاسع بقيمة 1.2 مليار دولار، وأخيراً اليونان بالمركز العاشر بقيمة 1.1 مليار دولار.

وارتفع إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم مسجلة 44.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 42.6 مليار دولار عام 2023 بزيادة بلغت 2.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 5.4%.

وكان أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال عام 2024 هي منتجات البترول بقيمة 3.8 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 2.9 مليار دولار، والفواكه الطازجة بقيمة 2.3 مليار دولار، والأسمدة بقيمة 2.2 مليار دولار.

وشملت القائمة أيضا صادرات عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 1.8 مليار دولار، ولدائن بأشكالها الأولية 1.6 مليار دولار، والبترول الخام بقيمة 1.4 مليار دولار، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بقيمة 999.9 مليون دولار، ومنتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بقيمة 537.5 مليون دولار، وبقول جافة بقيمة 491.4 مليون دولار.