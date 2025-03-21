شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يتصدر ترتيب دورى الكرة النسائية قبل مواجهات الأسبوع الرابع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق الكرة النسائية بنادى مسار، صدارة ترتيب دوري الكرة النسائية قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة من الدورى اليوم، متفوقا على الأهلى بفارق 3 نقاط قبل 6 جولات من النهاية.

وتقام اليوم 5 مواجهات قوية والتي يأتي في مقدمتها مواجهة الديربى بين الزمالك والأهلى، وادي دجلة مع زد، المعادي واليخت مع مسار، المقاولون العرب مع مودرن سبورت، البنك الاهلي مع بيراميدز.

ترتيب دورى الكرة النسائية قبل مباريات اليوم..

1 مسار 55 نقطة

2 الأهلى 52 نقطة

3 وادى دجلة 48 نقطة

4 الزمالك 46 نقطة

5 مودرن سبورت 35 نقطة

6 البنك الأهلى 35 نقطة

7 زد 35 نقطة

8 المقاولون العرب 29 نقطة

9 بيراميدز 19 نقطة

10 المعادى واليخت 17 نقطة

ووضعت الأندية المصرية، وعلى رأسها الأهلى والزمالك، تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتى إفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفيدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.