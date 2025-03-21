شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 21-3-2025 فى السعودية عيار 24 بـ366.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

-عيار 24 سجل 366.50 ريال

-عيار 22 سجل 336.00 ريال

-عيار 21 سجل 320.75 ريال

-عيار 18 سجل 274.75 ريال

-عيار 14 سجل 213.75 ريال

-عيار 12 سجل 183.25 ريال

-الاونصة 11397.25 ريال

-الجنيه الذهب 2565.00 ريال

-الأونصة بالدولار 3034.86 دولار



ويهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين، في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

وطرح ترامب خططًا لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية، شملت رسومًا موحدة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير، إلى جانب تعريفات متبادلة وقطاعية من المقرر فرضها في 2 أبريل، ومن المتوقع أن تكشف التوقعات الاقتصادية الجديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع عن الأثر المحتمل لسياسات إدارة ترامب، وقد قام المحللون بتخفيض توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكى هذا العام، وزادت المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادى، مع توقعات بارتفاع معدل التضخم.



