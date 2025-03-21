شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة "العثور على جهازى" من جوجل تتيح تتبع مواقع الأشخاص أيضًا والان مع تفاصيل الخبر

أصبح بإمكان مستخدمي جوجل الآن تتبع مواقع الأشخاص عبر تطبيق "العثور على جهازي" Find My Device، وليس فقط الأجهزة، وذلك بعد تحديث جديد صدر هذا الشهر، ليغير مفهوم "الجهاز" في التطبيق تمامًا.

التحديث الجديد متاح على معظم هواتف أندرويد الحديثة وليس مقتصرًا على هواتف بيكسل فقط بعد التحديث، يظهر خيار "الأشخاص تجريبي" بجوار تبويب "الأجهزة" في التطبيق، حيث يمكن للمستخدمين مشاركة موقعهم بشكل مباشر مع الأصدقاء والعائلة.

يتيح لك التطبيق تحديد مدة مشاركة الموقع، وهي ميزة مشابهة لما توفره واتساب، كما أن الأشخاص الذين تشارك موقعك معهم يمكنهم مشاركة موقعهم معك عبر تطبيقات وخدمات جوجل الأخرى.

على عكس واتساب، لا تحتاج إلى تطبيق منفصل لاستخدام هذه الميزة، إذ أن "العثور على جهازي" يأتي مثبتًا مسبقًا على معظم هواتف أندرويد ويعمل عبر حساب جوجل الخاص بك.

التحديث الجديد يتيح أيضًا تتبع الأجهزة مثل سماعات الأذن اللاسلكية حتى أثناء عدم اتصالها بالإنترنت، وهي ميزة مفيدة لمنع فقدان الأجهزة أثناء السفر.