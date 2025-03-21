شكرا لقرائتكم خبر عن أوجه الاختلاف بين شباب امرأة الفيلم والمسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت قنوات الشركة المتحدة، في النصف الثاني من شهر رمضان 2025، في عرض مسلسل شباب امرأة للنجمة غادة عبد الرازق.

شباب امرأة مسلسل يتكون من 15 حلقة، والمسلسل مأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب التي تحمل نفس الاسم، وكتب لها السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج أحمد حسن، وهي القصة التي سبق وتقديمها فيلم من بطولة النجمة تحية كاريوكا.

وكان المخرج أحمد حسن، كشف عن الفرق بين مسلسله وبين الفيلم الذي سبق تقديمه عام 1956.

وقال أحمد حسن إن مسلسل شباب امرأة مختلف تماما عن الفيلم الأصلي الذي أنتج عام 1956، وقام ببطولته تحية كاريوكا وشكري سرحان، مؤكدا أن أحداثه جاءت وشخصياته مواكبة للعصر.

فيلم "شباب امرأة" كان من تأليف أمين يوسف، سيناريو صلاح أبو سيف، إخراج صلاح أبو سيف.

أما مسلسل شباب امرأة فمن بطولة غادة عبد الرازق ويوسف عمر، ومحمود حافظ ومحمد محمود وجوري بكر ولينا صوفيا حمان وداليا شوقي وحسن أبو الروس ورانيا منصور وطارق النهري.

وقام من قبل النجم الكبير شكري سرحان ببطولة الفيلم، في المقابل سيقدم الممثل الشاب يوسف عمر نفس الشخصية في المسلسل.

في الفيلم قدم شكري سرحان شخصية إمام وهو شاب ريفي بسيط، ينتقل إلى القاهرة لاستكمال دراسته، لكنه يقع في فخ شفاعات التي تحاول السيطرة عليه، بينما في المسلسل يقدم يوسف عمر شخصية "إمام البلتاجي حسن"، الشاب الريفي الطموح الذي يسعى لتحقيق أحلامه، لكنه يجد نفسه في مواجهة إغراءات "شفاعات"، والمسلسل يبرز تطوره النفسي والاجتماعي بشكل أعمق مقارنة بالفيلم.

يوسف عمر درس بأكاديمية الفنون في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وهو من أسرة فنية، والده الممثل محمد عمر ووالدته الممثلة لبنى ونس، ومن أشهر أعماله مسلسل "أغلى من حياتي" الذي عرض في عام 2010، وفيلم "خانة اليك" عام 2016، وفي عام 2024 شارك في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة".

وقام يوسف عمر بأول بطولة سينمائية له من خلال فيلم "مين يصدق"، والذي عرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الأخيرة، وكان من إخراج زينة أشرف عبدالباقي.

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