شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 4280 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

سعر الذهب في مصر

عيار 21

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أسعار الذهب

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الأربعاء، 4891.5 جنيه للبيع، و4868.5 جنيه للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الأربعاء، 4483.75 جنيه للبيع، و4462.75 جنيه للشراء.ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 4280 جنيها للبيع، و4260 جنيها للشراء.وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الأربعاء، 3668.5 جنيه للبيع، و3651.5 جنيه للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الأربعاء، 2853.25 جنيه للبيع، و2840 جنيها للشراء.وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 2445.75 جنيه للبيع، و2434.25 جنيه للشراء.وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، في مصر، 34240 جنيها للبيع، و34080 جنيها للشراء.