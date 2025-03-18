شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية جلسة التداولات.فقد ارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 36.38 نقطة، أو ما يعادل 0.64%، ليغلق عند 5675.32 نقطة.كما زاد المؤشر "ناسداك" المجمع 55.26 نقطة، أو ما يعادل 0.31%، ليصل إلى 17809.35 نقطة.وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي 356.18 نقطة، أو ما يعادل 0.86%، لينهي التداولات عند 41844.37 نقطة.