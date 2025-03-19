شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 18-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 18-3-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بي اي جي للتجارة والاستثمار، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعربية للصناعات الهندسية، وبريميم هيلثكير جروب، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، واودن للاستثمارات المالية، والمنصورة للدواجن.

البورصة تربح 14 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وبلغت قيمة التداول 4.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 117.3 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.48%، والعرب على 5.81%، واستحوذت المؤسسات على 20.61% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 264.7 مليون جنيه، 22.1 مليون جنيه، 98.7 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 106.2 مليون جنيه، 62.5 مليون جنيه، 118.2 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 31608 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 39534 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13902 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 8964 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 12397 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3386 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 10992 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1962 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 96 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات جهينة للصناعات الغذائية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 4 آلاف سهم، 40 سهمًا، 5 آلاف سهم، 500 ألف سهم، 145.5 ألف سهم، 10.5 ألف سهم، 300 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع مساهم رئيسي بشركتي وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات، والمجموعة المتكاملة للاعمال الهندسية عدد 30.3 ألف سهم، 14.7 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ووثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات عدد 120 ألف سهم، 122.1 ألف سهم، على التوالي.

أسهم خزينة



أعلنت شركتا جدوى للتنمية الصناعية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، إذ اشترت الأولى 150 ألف سهم، والثانية 1.85 مليون سهم.