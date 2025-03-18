أكرم حسني يكشف سبب رفضه العمل مع عادل إمام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 01:21 مساءً - كشف الفنان أكرم حسني عن سبب عدم مشاركته في مسلسل "عفاريت عدلي علام" مع الزعيم عادل إمام، الذي تم عرضه في موسم الدراما الرمضاني عام 2017، موضحاً أن إعتذاره عن عمل يجمعه بعادل إمام من أصعب القرارات في حياته.

كواليس تعاونه مع الزعيم

أكد أكرم حسني أنه لم يرفض العمل مع الزعيم بينما كان منشغل بتصوير مسلسل "ريَّح المدام"، وقال خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها حبر سري: "مين عاقل يرفض التعاون مع قيمة زي الفنان؟" وتابع: "أنا مارفضتش العمل مع عادل إمام.. وقتها كنت بصور ريَّح المدام، مينفعش أعمل مسلسلين في وقت واحد".

وأوضح حسني أن اعتذاره عن الدور جاء بسبب تعارض الجدول الزمني مع تصوير مسلسله ريَّح المدام، الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني نفسه، وأشار إلى أنه كان قد بدأ تصوير المسلسل بالفعل في ذلك الوقت، مما جعل من المستحيل المشاركة في عملين دراميين في آنٍ واحد، رغم أن العمل مع عادل إمام كان حلمًا يراوده منذ بداياته الفنية.

كما عبَّر أكرم عن سعادته بهذا الترشيح حتى وإن لم يُكتب له تقديم هذا العمل، وأنهى كلامه قائلاً: "العمل مع الزعيم كان وما زال أحد أحلامي، لكن القدر اختار طريق آخر".

الكابتن أحدث أعماله

مسلسل "الكابتن" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 بطولة، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا وخالد كمال وإسماعيل فرغلي وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكري.

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