شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى لـ"الخليج 365": نجاح مسلسل فهد البطل سببه جمهور الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد العوضى عن سعادته بردود الفعل الإيجابية من الجماهير بعد عرض نصف الحلقات من مسلسله الجديد فهد البطل، مؤكداً: "الحلقات المقبلة تشهد العديد من المفاجآت، وأتمنى أن تنال إعجاب المشاهدين".

وقال العوضى، لـ"الخليج 365"، إن النجاح الحقيقى للمسلسل سببه هو جمهور الشارع لأنه عمل أكلات وقهوة باسم المسلسل، مضيفاً أنه يتابع الأراء فى الشارع، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

قصة مسلسل فهد البطلمسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، ويجسد أحمد العوضى شخصية فهد، الشاب الصعيدى الذى يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل فى صراعات لا تنتهى، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه. أبطال مسلسل فهد البطلوتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل، إلى جانب أحمد العوضى، كلًا من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمودالبزاوى، لوسى، كارولين عزمى، يارا السكرى، عصام السقا، صفاء الطوخى، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزةالعيلى، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمى، مجدى بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكرى صادق.

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