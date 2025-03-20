شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمضان يعلن قائمة منتخب السيدات لمواجهتي الأردن استعدادا لمواجهة غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد رمضان المدير الفني لـ المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية القائمة النهائية لمواجهة الأردن وديًا يومي 4 و 8 أبريل المقبل ، وضمت القائمة :

‎حراسة المرمى : فرح سمير علي - كنزي مجدي عزيز -عزة مجدي فولي - حبيبه عماد صبري.

‎الدفاع: نورا خالد محمد - رودينا عبد الرسول - ندى عماد عواد - نور عبد الواحد السيد - عهد طارق جميل.

‎الوسط: نهي طارق صابر - نادين ياسر غازي - ثريا أشرف عبد الله - منه عزت عبد الحميد - مروة توفيق محمد - يارا صبري السيد - أميرة محمد عبد الحميد - مهيرة علي محمد - ياسمين عبد العزيز.

‎الهجوم: حبيبه عصام محمد - منار السيد هاني - نادية أحمد رمضان - ليلى شريف البحيري- نادية صوان - ليلى إدريس.

‎وتاتي استعدادات منتخب السيدات لمواجهة غانا في الدور الأخير لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها المغرب..وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية فاز على رواندا ذهابا بالمرحلة الماضية من التصفيات بنتيجة 1-0 قبل أن يتعادل على أرضه 2-2 إيابا ليضرب موعدا مع غانا في شهر أكتوبر ضمن منافسات النمرحلة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا.