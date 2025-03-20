شكرا لقرائتكم خبر عن خارج الملعب.. أنس أسامة يزيل كرسى السيارة الأمامى حتى يستطيع الجلوس ومتزوج طبيبة والان مع تفاصيل الخبر

بعيدًا عن ضجيج البطولات والصالات الرياضية وبريق الميداليات والإنجازت، يخرج اللاعب أو اللاعبة من بساط وصالة المنافسات ليخلع ثوب الرياضة ويكمل حياته الأسرية والاجتماعية.

بطل اليوم فى خارج الملعب هو أنس اسامة لاعب سلة الاتحاد السكندرى والذى خاض رحلة احترافية ثم عاد لمصر

انس اسامة من مواليد 1995 من محافظة الجيزة، بدأ مع كرة الطائرة ولم يكن يحبها، ودخل السلة صدفة عندما اكتشفه الكابتن حمدى سعودى، وانضم لناشئين الزمالك وهو فى الثامنة من عمره، حتى احترف فى دورى الجامعات الامريكية وهو فى الثامنة عشر .

وعاد الى الزمالك، ومنه الى الاتحاد السكندرى، متزوج من ندى الجيزى لاعبة سلة الزمالك ، والتى تعمل طبيبة.

طوله 214 سم ويصنف ضمن أطول لاعبى السلة فى مصر، ودخل فى مشادة فى الشارع بسبب طوله، حيث يرفض ان يقوم احد بتصويره خلال السير فى الشارع دون علمه.

حيث قال:" فى احد المرات وانا ماشى فى الشارع مرة اتخانقت، فى ناس بتقول تعليقات وده عادى لكن التصوير وانا ماشى لا، يعنى فى ماتش أو ايفنت اوك، وعامة الناس بتنبهر بسبب الطول ويقولو ماشاء الله ماشاء الله.

أصعب المواقف التى يواجهها بسبب طوله، وهو أنه عندما عاد من رحلته الاحترافية بأمريكا طلب سريرا آخر فى المنزل، حيث جعل طول السرير مترين ونصف المتر وأخذ مساحة نصف الحجرة حتى يستوعب كل طوله، والذى يبلغ مترين و13 سم.

وعندما يركب السيارة يقوم بإزالة الكرسى الأمامى بإرجاعه للخلف لآخر درجة ليكون أشبه بالمستقيم، حتى يتمكن من الجلوس فى السيارة وتستوعب طوله.

يحب البلاى ستيشن بشكل كبير و يهوى عمل المكرونة الاسباجيتى فى وقت فراغه.