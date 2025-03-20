شكرا لقرائتكم خبر عن أوفا يقود هجوم إنبى أمام الأهلى فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لـ إنبى تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:رضا السيد،أحمد كالوشا،أحمد صبيحة،رفيق كابو،أحمد أمين أوفا،محمد حتحوت،على محمود،أحمد العجوز،مصطفى دوريدار،خالد أحمد حسن،وعلى إيهاب.

ويدير مباراة الأهلي وانبي، مصطفى الشهدي، ويعاونه كل من محمد مجدي سليمان وعمر فتحي، ومحمود رشدي حكما رابعا ، وطارق مجدي للفيديو، ويعاونه يوسف البساطي.

وتقام بطولة كأس عاصمة مصر للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا البطولة في النسختين الثانية والثالثة، وتم تقسيم الأندية الـ18 على 4 مجموعات بواقع مجموعتان تضمان 5 فرق لكل واحدة، ومجموعتان تضمان 4 فرق.

وتصل جوائز البطولة لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع، ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر في العاشر من شهر يونيو 2025.

وجاءت المجموعات الأربع كالتالي: المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة ، فيما تضم المجموعة الثانية ، كلاً من : المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة وتضم المجموعة الثالثة ، كلاً من : المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو أما المجموعة الرابعة ، فتضم: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.