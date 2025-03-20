شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر الكروى تحدى جديد عندما يواجه اثيوبيا مساء الجمعة بالمغرب في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 ، والفوز هدف وحيد للفراعنة لمواصلة صدارة المجموعة الأولى التي يتربع منتخب مصر على قمتها برصيد 10 نقاط .

حرص حسام حسن المديرالفنى لمنتخب مصر منذ الوصول للمغرب على تكثيف حديثه وجلساته مع اللاعبين عن ضرورة حسم مواجهة أثيوبيا بفوز كبير يحافظ على مسيرة الانتصارات ، ولذا يبات من المؤكد الاعتماد على عناصر هجومية يتقدمهم ثنائى الدورى الانجليزى محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتى اللذان يشاركان من البداية فى لقاء الغد مع تغييرات طفيفة فى تشكيلة الوسط .

يتطلع محمد صلاح إلى تعزيز موقعه في صدارة هدافي التصفيات الحالية عن قارة إفريقيا، حيث يتساوى مع زميله محمود حسن تريزيجيه برصيد 5 أهداف لكل منهما، ما يجعل مواجهة إثيوبيا فرصة ذهبية لتوسيع الفارق والانفراد بالقمة.

يحتضن ملعب العربي الزوالي بالدار البيضاء مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 11:00 مساء غدا الجمعة بتوقيت القاهرة.

ودخل منتخب مصر، معسكره الأحد الماضي استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومى 21 و25 مارس الجارى ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026..