شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب مصر ونظيره الإثيوبي بناءً على طلب الأخير صاحب المباراة المقرر إقامتها في الحادية عشر من مساء غداً ، الجمعة، بالمغرب ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 ، وطلب الجانب الأثيوبي إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراته مع منتخب مصر سواء قبل المباراة أو بعدها.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الأثيوبي بالمغرب في الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 ويسعي المنتخب الوطني خلال مواجهة اثيوبيا لمواصلة الانتصارات من أجل التقدم خطوة جديدة نحو الصعود لكأس العالم 2026.

ورفض الاتحاد الإفريقي إقامة مباريات منتخب أثيوبيا علي ملعبه لعدم مطابقته لمواصفات مما جعل منتخب أثيوبيا يلجأ للعب في المغرب.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

يحتضن ملعب العربي الزوالي بالدار البيضاء مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 11:00 مساء غدا الجمعة بتوقيت القاهرة.مباراة الغد التي تجمع منتخب مصر أمام أثيوبيا تحظي بأهمية كبيرة لمنتخب مصر لتأكيد صدارة الفراعنة للمجموعة والتقدم خطوة للأمام نحو تحقيق حلم الصعود لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

حصلت قنوات أون سبورت 1علي حقوق إذاعة مباريات منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 ومنها مباراة مصر وإثيوبيا التي سوف تقام مساء غدا في المغرب.