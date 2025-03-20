شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام إنبي في كأس عاصمة مصر ..عودة ياسر إبراهيم والساعي أساسي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة أنبي المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الخميسن على ملعب السلام في الجولة الإولى لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر ( كأس رابطة المحترفين سابقاً) ويقود الأهلي في مباراة الليلة، سامي قمصان بسبب تواجد مارسيل كولر في بلاده لقضاء إجازة تستمر هناك عدة أيام.

ويضم تشكيل الأهلي ، للمباراة كلاً من :

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ويحيى عطية الله.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي وأحمد رضا.

خط الهجوم: سمير محمد.

وبذلك يعود ياسر إبراهيم للمشاركة في المباريات بعدما تعافى تماماً للشفاء من إصابته الأخيرة بمزق في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز التي أقيمت 26 يناير الماضي، وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما كما يظهر عمر الساعي أساسياً منذ فترة طويلة للغياب لأسباب فنية.

ويدير مباراة الأهلي وانبي، مصطفى الشهدي، ويعاونه كل من محمد مجدي سليمان وعمر فتحي، ومحمود رشدي حكما رابعا ، وطارق مجدي للفيديو، ويعاونه يوسف البساطي.

ويخوض المارد الأحمر مباراة الليلة بعد أزمة مباراة القمة الأخيرة التي إستحوذت على إهتمام وسائل الإعلام المصرية والعربية وربما العالمية خلال الأيام الماضية بسبب عدم ذهاب الأهلي إلى استاد القاهرة مساء الثلاثاء قبل الماضي لمواجهة الزمالك بسبب إسناد اللقاء إلى طاقم تحكيم مصري وهو ما رفضه الأهلي بشكل رسمي أكثر من مرة لتُقرر رابطة الأندية المحترفة بعد ذلك إعتبار الزمالك فائزاً في المباراة بثلاثية نظيفة على أن يتم خصم 3 نقاط من الأهلي مع نهاية المسابقة وهي العقوبات التي رفضها الأهلي وقرر بسببها تقديم شكوى ضد إتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى اللجنة الأولمبية المصرية.

وتقام بطولة كأس عاصمة مصر للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا البطولة في النسختين الثانية والثالثة، وتم تقسيم الأندية الـ18 على 4 مجموعات بواقع مجموعتان تضمان 5 فرق لكل واحدة، ومجموعتان تضمان 4 فرق.

وتصل جوائز البطولة لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع، ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر في العاشر من شهر يونيو 2025.

وجاءت المجموعات الأربع كالتالي: المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة ، فيما تضم المجموعة الثانية ، كلاً من : المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة وتضم المجموعة الثالثة ، كلاً من : المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو أما المجموعة الرابعة ، فتضم: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.