شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى فاصلة تحديد المتأهل لنهائى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره الأهلى مساء اليوم الأربعاء، فى بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، لتحديد المتأهل إلى النهائى.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام التاسعة والنصف مساء.

نجح الأهلى فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهات البلاى أوف بنتيجة 3-1 الأحد قبل أن يفوز الزمالك بنفس النتيجة 3-1 فى المباراة الثانية.

ويقام نظام البلاى أوف على مدار يومين، ويتأهل إلى النهائى الفريق الفائز فى مواجهتين.

وتأهل فريق بتروجت إلى الدور النهائى نظرا للفوز في مواجهتي بلاي أوف نصف النهائي على الاتحاد السكندري، لينتظر في النهائي الفائز من الأهلي والزمالك في مواجهتي البلاي أوف نصف النهائي.

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج.

واستطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى التتويج مؤخرا بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي بالفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.