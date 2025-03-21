شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يواصل الدفع بـ عاطف الحكيم فى تشكيل غزل المحلة أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر القبرصى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق غزل المحلة على استمرار عاطف الحكيم مهاجم الفريق فى التشكيل الأساسى خلال المباراة المقبلة أمام سيراميكا في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويأتى قرار بابا فاسيليو عقب تألق اللاعب فى المباراة الاخيرة أمام البنك الأهلى، حيث يرغب المدير الفني في مواصلة الدفع باللاعب لاكتساب الخبرات والثقة للاستعانه به فى المباريات خلال المرحلة المقبلة.

وكان الجهاز الفني لنادي غزل المحلة، بقيادة القبرصي بابا فاسيليو قد قرر تمديد معسكر الفريق في القاهرة استعدادًا لمواجهة سيراميكا المقرر إقامتها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر والتي ستقام على ستاد هيئة قناة السويس الجديد بمدينة الإسماعيلية.

وأشاد بابا فاسيليو بالأداء الذي قدمه اللاعبون الشباب خلال مباراة البنك الأهلي، مؤكدًا أن غزل المحلة سيكسب عناصر مميزة من هذه البطولة.

وتعادل غزل المحلة مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، أحرز هدف المحلة عاطف الحكيم ، مهاجم فريق 2005 الذي تم تصعيده للفريق الأول..بهذه النتيجة، احتل غزل المحلة المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن البنك الأهلي المتصدر.