شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يفاضل بين أحمد ريان وجريندو لقيادة هجوم البنك الأهلى أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، بين الثنائي، أحمد ياسر ريان ومحمد جريندو، وذلك لاختيار قائد هجوم الفريق في اللقاء القادم أمام المصري بكأس عاصمة مصر، في ظل غياب أسامة فيصل، والذي التحق بالمنتخب الوطني مؤخراً.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة جديدة في كأس عاصمة مصر والتي تجمعه بنظيره فريق المصري، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل الموافق الرابع والعشرين من مارس الجاري.

وكان البنك الأهلي تعادل في الجولة الأولى مع غزل المحلة، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضي.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

وأسفرت قرعة كأس عاصمة مصر عن 4 مجموعات جاءت كالتالي: المجموعة الأول: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروج، الجونة، المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد ، البنك الأهلي، غزل المحلة، المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجش، إنبي، فاركو، المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.