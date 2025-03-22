شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سبورتنج ويتأهل إلى نهائى كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي علي نظيره سبورتنج بنتيجة 3-0 على صعيد نصف نهائي كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025، ليتأهل إلى النهائي.

ينتظر فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، الفائز من مواجهة الزمالك مع دلفي لملاقاته غدا السبت في النهائي.

حقق فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلى مؤخرا، لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2024 - 2025 على حساب الزمالك بنتيجة 3-1 فى ثانى أيام بلاى أوف نهائي دورى السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة زويل بالسادس من أكتوبر.