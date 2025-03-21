شكرا لقرائتكم خبر عن سارة نعمة الله: موسم رمضان شهد تركيزا كبيرا على العلاقات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الخليج 365 ندوة صحفية لعدد من كبار النقاد، في لقاء مفتوح مع قراء الخليج 365، حيث استضافت علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365 الناقدة ماجدة خير الله والنقاد عصام زكريا والكاتبة الصحفية سارة نعمة الله عضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام.

ومن جانبها قالت سارة نعمة الله عضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، إنه أخيرا شاهدنا مشاعر مختلفة على الشاشة في مسلسلات رمضان لا تتعلق فقط بالرجل والمرأة وإنما بالأشقاء سواء ما شاهدناه من علاقة أخوة بين ولعة ومفتاح في مسلسل ولاد الشمس، أو علاقة الاخوات البنات في مسلسل إخواتي وغيرها من الأعمال، فهي جوانب في الشخصيات الدرامية لم تكن تأخذ الحيز الكافي لها على الشاشة وكانت تظهر في هامش الأحداث الأساسية لكنها في هذا الموسم ظهرت بقوة خاصة في مسلسل ولاد الشمس بكم المشاعر والتناقض في النفس البشرية والتحديات التي تواجه الانسان ما بين الحب والكره ومشاعر الامتنان والضعف في نفس الوقت.

وأوضحت سارة نعمة الله أنه يتبقى فقط في الموسم بعض الملاحظات التي تعتبر هفوات في كتابة السيناريوهات ولكنها في النهاية لا تفسد المشروع، مشيرة إلى أنه اجمالا الموسم متميز وبه الكثير من المغامرات وأنها تتمنى في المواسم المقبلة الاهتمام بالدراما التلفزيونية الكوميدية لأن هناك أعمال غاب عنها التوفيق بسبب ضعف السيناريو الكوميدي.

مسلسل ولاد الشمس سلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمسمسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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