شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 20.. رياض الخولى يرفض الأموال التى عرضها عليه حكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشغت الحلقة العشرون من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان أحداث مثيرة، حيث ذهب حكيم باشا" مصطفى شعبان"، إلى واصل" رياض الخولي" وعرض عليه أموال كثيرة، كتعويض عن سرقة أموالهم من قبل عمه نوح زمان، ولكن رفض واصل استلام الأموال بعد صدمته بأن نوح هو من قام بسرقتهم، وعندما طلب منه نوح أن يسامحه قبل أن يدخل قبره رفض أيضا وأكد له أنه سيدعي الله أن يسامحه.

وصعد أولاد نوح الباشا" أحمد فؤاد سليم" لحجرة مكتبه، بعد وفاته مباشرة، ليتفاجأوا بغزل" دينا فؤاد" قد سبقتهم وأغلقت باب الحجرة بالمفتاح، وذلك خلال أحداث الحلقة العشرون من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، وقالت لهم أن هذه الحجرة لن تفتح إلا في وجود كبيرهم حكيم باشا، فهمت برنسة" بالهجوم عليها ولكن مسكها بحر وسليم حتى لا تحدث مشكلة أكبر ، وتركتهم غزل وأنصرفت.



شهدت الحلقة 20 من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان أحداث مثيرة، حيث دخل حكيم باشا " مصطفى شعبان" في حالة حزن كبيرة بعد رحيل عمه نوح الباشا، وفي مشهد مؤثر خلال الأحداث بدأ حكيم يتذكر كل النصائح والمواقف التي علمها له عمه خلال سنوات حياته، ولامه بتأمينه لأمانة الورث لأنه بذلك سيعادي أولاد عمه، ولكنه في النهاية وعده أنه سينفذ أوامره، وقام بتوديعه وتقبيل

شهدت الحلقة العشرون من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان الكثير من الأحداث، حيث لفظ نوح" أحمد فؤاد سليم" أنفاسه الأخيرة، بعدما أطمئن أن نوح سيحرم أولاده من الميراث وسيظل كل الأملاك باسم حكيم، وأنهار برنسة" سهر الصايغ" عقب إعلان خاطر" محمد العمروسي" خبر الوفاة، وكان حكيم في حالة صدمة كبيرة لوفاة عمه.

أبطال مسلسل حكيم باشا



مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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