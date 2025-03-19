ديكورات ترامب في المكتب البيضاوي.. إشارات ترفع لها الحواجب!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: منذ وصوله إلى المكتب البيضاوي، لم يكف الرئيس دونالد ترامب عن ترك بصمته الخاصة في كل مكان يمر به، ولم يكن مكتبه الرسمي في البيت الأبيض استثناءً.



صورة الرئيس رونالد ريغان تحل محل أندرو جاكسون في المكتب البيضاوي، 11 فبراير 2025. تغيير يعكس بصمة ترامب على رموز التاريخ الرئاسي!

وقد واظب ترامب على استبدل بعض العناصر التقليدية بلمسات جديدة تعكس رؤيته الخاصة، وكان أبرزها تعليق نسخة من إعلان الاستقلال في مكان بارز خلف ستائر المكتب البيضاوي.

... وهذا ما كان يبدو عليه قبل لمسات ترامب

الإجراء الذي بدا في ظاهره رمزيًا، سرعان ما أثار عاصفة من ردود الفعل. فبينما اعتبره أنصاره لفتة وطنية لتكريم أهم وثيقة في تاريخ الولايات المتحدة، رأى منتقدوه أن الخطوة تنطوي على رسالة سياسية واضحة تتماشى مع توجهاته الشعبوية.

المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أكدت أن "الأرشيف الوطني قام بتسليم إعلان الاستقلال إلى البيت الأبيض بناءً على طلب الرئيس، حيث سيتم حمايته والحفاظ عليه بعناية"، لكن هذا التوضيح لم يوقف الجدل، خاصة بعد أن تم حذف الصور التي نشرتها إدارة ترامب لهذا التعديل الجديد.

إلى جانب ذلك، استبدل ترامب صورة الرئيس أندرو جاكسون التي كانت تزين المكتب البيضاوي بصورة كبيرة لرونالد ريغان، كما علق نسخة من صورته القضائية الشهيرة لعام 2023 خارج مكتبه.

ولم تقتصر التغييرات على ذلك، فقد شملت أيضًا وضع خريطة جديدة تُظهر الخليج الذي كان يعرف سابقًا باسم خليج المكسيك تحت مسمى "خليج أميركا".



... خلف مكتب الرئيس ديكور يعكس رؤية ترامب الخاصة

هذه التعديلات تعكس بوضوح توجه ترامب في هندسة الصورة الرسمية لمكتبه بنفسه، مما يعكس موقفه من التاريخ والسياسة معًا. فهل هي مجرد تغييرات جمالية، أم أنها رسائل خفية لما هو قادم؟

*أعدت "الخليج 365" التقرير عن "دايلي ميل": المصدر