شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر أمام إثيوبيا فى تصفيات كأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، اليوم الأربعاء، المران الأول للفراعنة بالمغرب استعدادا لمواجهة إثيوبيا، فى الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 وهو اللقاء الذى يحظى باهتمام عدد كبير من الجماهير.

موعد مباراة مصر أمام إثيوبيا فى تصفيات كأس العالم

يلتقى منتخب مصر مع إثيوبيا فى الحادية عشرة مساء الجمعة المقبل بالمغرب، حيث يرفض كاف اعتماد ملاعب إثيوبيا لإقامة المباريات الدولية عليها.

القناة الناقلة لمباراة مصر القادمة أمام إثيوبيا

تذاع مباراة منتخب مصر وإثيوبيا على قناة أون سبورت 1 المصرية، بعدما حصلت على حقوق البث التليفزيوني لكل مباريات منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بموافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ووصلت أمس الثلاثاء بعثة المنتخب بعد معسكر دام لمدة ثلاثة أيام على استاد القاهرة، حيث تدرب الفريق يومي الأحد والاثنين بعد الإفطار قبل أن يغير برنامجه في اليوم الثالث أمس الثلاثاء ويتدرب قبل الإفطار ويتحرك للسفر بعد الإفطار مباشرة لتصل البعثة في ساعة متأخرة من مساء أمس.

قائمة منتخب مصر

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كل من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات إثيوبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون وجيبوتي.