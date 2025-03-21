الامارات | «دبي الدولية للجواد العربي» تنطلق اليوم بمشاركة 124 خيلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، مساء اليوم، النسخة الـ22 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي، التي تقام بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، بمركز دبي التجاري العالمي.

وتعد بطولة دبي الدولية للجواد العربي واحدة من أرفع بطولات الجمال على مستوى العالم، وتستقطب نخبة الخيول من أنقى وأجود السلالات العربية الأصيلة لتتنافس على جوائزها المالية التي تبلغ 4 ملايين دولار.

ويُشارك في البطولة هذا العام 124 خيلاً من الإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت، ومصر، والبرازيل، وبولندا، وسويسرا، وأوروغواي.

وتتنافس الخيول المشاركة في 14 فئة للتأهل إلى البطولات الست الرئيسة، وهي بطولة المهرات بعُمر سنة، وبطولة المهور بعُمر سنة، وبطولة المهرات، وبطولة المهور بعُمر سنتين وثلاث سنوات، وبطولة الأفراس والأفحل، إضافة إلى شوط بطولة المهرات والمهور بعمر أقل من سنة.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، اكتمال كل الاستعدادات لانطلاق النسخة الـ22 للبطولة في قاعات 7 و8 بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، زياد كلداري، أن جميع اللجان الفنية والتنظيمية أكملت تجهيزاتها لانطلاق الحدث المميز الذي يتزامن للمرة الثانية هذا العام مع شهر رمضان الفضيل، حيث عملت اللجنة العليا المنظمة على تجهيز المرافق وإعدادها لتوفير كل المتطلبات للحضور من الملاك ومديري المرابط والعاملين مع الخيل والجمهور.

وقال في تصريحات صحافية: «اللجنة المنظمة تحرص كل عام على إضافة لمسات جديدة لتواصل البطولة تميزها وترسيخ مكانتها كإحدى أهم وأرفع البطولات على مستوى العالم. نسخة هذا العام تشهد مشاركة فاخرة تشمل أربعة خيول حاصلة على لقب بطولة العالم، الأمر الذي يجعل المنافسة على مستوى عال ورفيع».

وأضاف: «اللجنة المنظمة، وفي إطار المزيد من الشفافية، واصلت مبادرتها الرائدة باختيار حكام البطولة عبر نظام القرعة، إذ تم توجيه الدعوة إلى 23 حكماً يتمتعون بخبرة واسعة ومسيرة طويلة ممن شاركوا في تحكيم بطولة دبي الدولية للجواد العربي خلال نسخها السابقة».