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الامارات | 450 سباحاً يشاركون في بطولة «أبوظبي سويم فور لايف»

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

  • الامارات | 450 سباحاً يشاركون في بطولة «أبوظبي سويم فور لايف» 1/2
  • الامارات | 450 سباحاً يشاركون في بطولة «أبوظبي سويم فور لايف» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك أكثر من 450 سباحاً وسباحة من 25 نادياً وأكاديمية رياضية من مختلف أنحاء الإمارات، في بطولة «أبوظبي سويم فور لايف الرمضانية»، التي أقيمت في مسبح المركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد.

وشهدت البطولة حضوراً مميزاً لسباحي الأولمبياد الخاص، في مشهد أضفى بعداً إنسانياً مؤثراً على الحدث.

من جانبه، أكد رئيس نادي أبوظبي للرياضات المائية، حميد الهوتي، أن البطولة منصة مهمة لتعزيز استمرارية النشاط الرياضي والمسابقات التي ينظمها النادي، وقال الهوتي، في تصريحات صحافية: «تعد هذه البطولة بمثابة خطوة مهمة نحو دعم الأنشطة المجتمعية، وتؤكد أهمية التعاون بين نادي أبوظبي للرياضات المائية واتحاد الإمارات للسباحة ومجلس أبوظبي الرياضي، هذا التعاون يعكس التزامنا المستمر بتطوير ، ويسهم في توفير بيئة تنافسية تسهم في تطوير مستوى السباحة».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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