الامارات | 136 لاعباً تناوبوا على تسجيل أهداف دوري المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناوب 136 لاعباً على تسجيل الأهداف الـ401 التي شهدتها 124 مباراة في دوري «أدنوك» للمحترفين، على مدار 18 جولة مضت من عُمر الدوري خلال الموسم الحالي، في قائمة يتصدرها نجم العين، لابا كودجو، بإجمالي 16 هدفاً، بفارق ثلاثة أهداف عن محترف الوحدة السوري عمر خريبين.

وتَشارَك 52 لاعباً في تسجيل هدف واحد لكل منهم، مقابل 34 لاعباً نجحوا في تسجيل هدفين، و15 لاعباً اقتصروا على تسجيل ثلاثة أهداف، و11 لاعباً (أربعة أهداف)، وسبعة لاعبين (خمسة أهداف)، وخمسة لاعبين (ستة أهداف)، وأربعة لاعبين (سبعة أهداف)، ولاعب واحد (ثمانية أهداف)، وأربعة لاعبين (تسعة أهداف)، ولاعب واحد (10 أهداف)، إضافة إلى خريبين وكودجو متصدرَي الترتيب، ليصل إجمالي ما سجله اللاعبون إلى 385 هدفاً تضاف إليها 16 هدفاً تم احتسابها بالنيران الصديقة، ليصل إجمالي حصيلة المباريات الـ124 إلى 401 هدف.

وعلى الرغم من اقتصار مشاركة لابا كودجو في دوري الموسم على 13 مباراة بزمن 990 دقيقة لعب، فإن النجم التوغولي تمكن من تسجيل 16 هدفاً بمعدل 1.23 هدف في المباراة الواحدة، جاءت جميعها من داخل منطقة الجزاء، واستهلها بـ«هاتريك» في المباراة الافتتاحية أمام خورفكان التي انتهت بفوز «الزعيم» بنتيجة (5-1)، وهدف واحد في اللقاء الذي انتهى بالتعادل أمام البطائح في الجولة الثانية بنتيجة (3-3)، والانتظار حتى الجولة السادسة لتسجيله هدف الإنقاذ لـ«الزعيم» في الدقيقة 92 للخروج بنتيجة التعادل أمام دبا الحصن بواقع (1-1).

واستعاد كودجو شهيته التهديفية بتسجيله هدفين من أصل الأهداف الأربعة التي خرج بها العين فائزاً في الجولة الثامنة أمام العروبة بنتيجة (4-2)، والعودة إلى تسجيل «هاتريك» في انتصار «الزعيم» على بني ياس في الجولة التاسعة، ومساعدته فريقه بتسجيله هدفاً واحداً في مؤجلة الجولة الثالثة أمام كلباء التي انتهت بالتعادل (3-3).

واستمر كودجو في هوايته على صعيد الـ«هاتريك» بتسجيله ثلاثة من أصل الأهداف الأربعة التي خرج بها العين فائزاً أمام الجزيرة في الجولة العاشرة، بينما سجل اللاعب التوغولي آخر أهدافه في لقاءي عجمان الذي انتهى بخسارة «الزعيم» بنتيجة (4-2) في الجولة الـ11، وخورفكان في الجولة الـ14 الذي انتهى بالتعادل (2-2).

3.23 أهداف لكل مباراة

أشارت إحصاءات رابطة المحترفين الإماراتية إلى أن معدل التهديف بلغ 3.23 أهداف في المباراة الواحدة، فيما سجلت الجولتان الثالثة والخامسة العدد الأكبر من الأهداف، البالغ 33 هدفاً في كل منها، مقابل تراجع الغزارة التهديفية في الجولة الـ18 والأخيرة، التي سجلت العدد الأقل من الأهداف، البالغ 13 هدفاً، وسبقتها في الجولة الـ17 بإجمالي 14 هدفاً، وتعد مباراة شباب الأهلي والوحدة في الجولة الثالثة، الأكثر غزارة تهديفية، بعدما سجلت تسعة أهداف، وانتهت بانتصار صعب لـ«الفرسان» بنتيجة (5-4).

. كودجو سجل «هاتريك» من أصل الأهداف الـ4 التي خرج بها العين فائزاً أمام الجزيرة في الجولة العاشرة.