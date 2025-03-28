"سرايا القدس": فجرنا عبوة ناسفة معدة مسبقا في آلية عسكرية بمحور ميثلون جنوبي جنين

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أننا "فجرنا عبوة ناسفة معدة مسبقا في آلية عسكرية بمحور ميثلون جنوبي جنين".

وفي وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بلاغ، عن "قصف قاعدة حتسيريم الجوية في مدينة بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية".

وكان قد زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، اعتراض صاروخ أطلق من شمال غزة، في حين أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه منطقة بئر السبع ولم يتم إطلاق أي صفارات إنذار".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مع تعثر المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.