أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أننا "فجرنا عبوة ناسفة معدة مسبقا في آلية عسكرية بمحور ميثلون جنوبي جنين".
وفي وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بلاغ، عن "قصف قاعدة حتسيريم الجوية في مدينة بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية".
وكان قد زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، اعتراض صاروخ أطلق من شمال غزة، في حين أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه منطقة بئر السبع ولم يتم إطلاق أي صفارات إنذار".
ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مع تعثر المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": فجرنا عبوة ناسفة معدة مسبقا في آلية عسكرية بمحور ميثلون جنوبي جنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.