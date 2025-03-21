شكرا لقرائتكم خبر عن آية مدني تهنئ كيرستي كوفنتري بعد فوزها برئاسة اللجنة الأولمبية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت النائبة البرلمانية المصرية آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، التهنئة للزيمبابوية كيرستي كوفنتري بعد فوزها برئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المنظمة.

وأعربت مدني عن سعادتها بفوز كوفنتري، مؤكدة أن انتخابها يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور المرأة في القيادة الرياضية العالمية.

كما أشادت بسجلها الرياضي الحافل، الذي جعلها واحدة من أبرز الرياضيات في تاريخ القارة الأفريقية.

وكانت مدني قد شاركت في اجتماعات الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية، حيث أدلت بصوتها في الانتخابات التي أفضت إلى فوز كوفنتري، خلفًا للرئيس الحالي توماس باخ، الذي تنتهي ولايته في يونيو 2025.

وتُعد آية مدني أول سيدة مصرية تفوز بعضوية اللجنة الأولمبية الدولية بشكل مستقل، مما يتيح لها دورًا مؤثرًا في صناعة القرارات المصيرية داخل المنظمة الدولية.