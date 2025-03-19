شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر تكشف عن حبها لـ محمد رمضان ومى عمر.. اعرف القصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الفنانة فريدة سيف النصر تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورها فى إحدى البرامج كشفت عن عدة مواضيع مهمة في حياتها الفنية والشخصية.

وكان أبرز تصريحات فريدة سيف النصر حول استبعادها من الجزء الثاني من مسلسل العتاولة، أوضحت أنها تفاجأت بالقرار وحاولت التواصل مع النجم أحمد السقا دون جدوى، أما بالنسبة لترتيب الأبطال في العمل كان واضحًا وفقًا للمكانة الفنية لكل نجم.

كما أشادت سيف النصر بالفنان محمد رمضان وأدائه التمثيلي في أعماله الفنية، ووجهت له رسالة دعم قائلة: "ربنا معاك، تعب كثيرًا للوصول لهذه المكانة، وما يحققه الآن هو بإرادة ربنا".

وعن الانتقادات التي توجة إلى محمد رمضان بسبب غير الفن قالت: "هو شخص كياد وملهوش حل، وعنده عزة نفس وكرامة كبيرة جدًا"، مشيرة إلى أنه فنان ونجم كبير ويقدم الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية المميزة، كما أشادت بالفنانة مي عمر، قائلة: "نفسيتها حلوة، المخرج محمد سامي دائمًا يدعمها ويساندها في مسيرتها الفنية".

وكشفت فريدة سيف النصر أنه لا يوجد خلاف مباشر بينها وبين فيفي عبده، موضحة أنها لم ترغب يوما في أن تصبح راقصة أو أن تأخذ مكان فيفي عبده.

أما عن حياتها الشخصية تحدثت عن مرور عائلتها بفترة صعبة بسبب ضيق الأحوال المادية، حيث أكدت أن والدها كان حريصا على الحفاظ على مستوى معيشتهم رغم الظروف الصعبة التي واجهتها الأسرة.