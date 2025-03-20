شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قناة الحدث تنشر قبل قليل اسماء وصور عدد من قيادات الحوثي الذين قتلوا في الغارات الامريكية "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت قناة العربية الحدث صور لبعض قيادات الحوثي الذين قتلوا خلال الغارات الامريكية الاخير لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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