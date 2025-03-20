شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. بدء استقبال جموع المعتكفين في المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

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ضوابط الاعتكاف

الدمام - شريف احمد - بدأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، استقبال جموع المعتكفين في العشر الأواخر من رمضان لعام 1446هـ المسجد النبوي.وهيأت الهيئة جميع الخدمات والتسهيلات، التي تتضمن خدمات السقيا وتقديم وجبات الإفطار والسحور والمشروبات الساخنة والباردة، وخدمات النظافة لاستقبال المعتكفين من الرجال والنساء، إلى جانب توفير عيادة طبية متكاملة للمحافظة على صحة وسلامة المعتكفين، وتقديم الهدايا لهم، إضافة إلى تنظم سلسلة من المحاضرات العلمية والإرشادية للمعتكفين لغات عدة.وأكدت ضرورة التزام المعتكفين بالضوابط والتعليمات المحدّدة للاعتكاف في المسجد النبوي، إذ كُلِّفت لجان ميدانية لمتابعة الخدمات الإرشادية والتوجيهية للمعتكفين، لتحقيق الراحة والطمأنينة لهم، وتقديم الرعاية الكاملة لجميع قاصدي المسجد النبوي.يُذكر أن الهيئة خصصت السطح الغربي للمعتكفين، الذي يمكن الدخول له عبر الأبواب من خلال السلالم رقم (6) و (10)، فيما خصصت القسم الشمالي الشرقي وأبواب الدخول (24) و (25 أ) للمعتكفات.