شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزارة الصحة بالعاصمة صنعاء تكشف حصيلة الضحايا جراء القصف الأمريكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر طبية في صحة صنعاء، مساء اليوم، عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت أحياء سكنية ومنشآت مدنية في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت المصادر بإصابة تسعة مدنيين، بينهم سبع نساء وطفلين، إثر قصف صالة مناسبات قيد الإنشاء في أحد أحياء المدينة.

وأوضحت المصادر أن الغارات الأمريكية تسببت في أضرار مادية كبيرة في الموقع المستهدف، بالإضافة إلى الإصابات البشرية التي تم نقلها إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

ولم ترد بعد أي تفاصيل رسمية من الجهات الأمريكية حول أسباب استهداف هذا الموقع المدني أو طبيعة الأهداف التي كانت تُراد من هذه الغارات.

هذا الحادث يأتي في إطار التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة، والذي يشهد تدخلاً أجنبيًا متزايدًا في الشؤون اليمنية، مما يزيد من معاناة المدنيين الذين يدفعون الثمن الأكبر في هذه الصراعات.

وقد أدانت جهات محلية ودولية سابقة استهداف المنشآت المدنية، ودعت إلى وقف الأعمال العسكرية التي تهدد حياة المدنيين وتزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

وتواصل الجهات الصحية في صنعاء تقديم الإغاثة الطبية للجرحى، بينما تتزايد المخاوف من احتمال تكرار مثل هذه الغارات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.