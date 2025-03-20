شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جماعة الحوثي تعلن قبل قليل عن استهداف حاسم ومفاجآت عسكرية ضخمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت ميليشيا الحوثي، اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بـ"النوعية" استهدفت مطار "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين2".

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن العملية تأتي في إطار التصدي المستمر للعدوان الأمريكي الذي يطال اليمن للعام الخامس على التوالي، حيث استهدفت القوات الأمريكية المنشآت والأعيان المدنية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية.

وأوضح سريع أنهم نفذوا عدة عمليات استهدفت القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، من بينها حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" وسفن حربية أخرى تابعة لها، باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة، وقد نجحت في تحقيق أهدافها"، حسب زعمه.

وجدد سريع التأكيد على أنهم "لن يتراجعوا عن عملياتهم (...) وسيواصلون منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر حتى توقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة"، وفق قوله.