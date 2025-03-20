علوم وتكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي.. إطلاق "ميتا إيه آي" في 41 دولة أوروبية

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أ ف ب - باريس 0 تبليغ

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  • الذكاء الاصطناعي.. إطلاق "ميتا إيه آي" في 41 دولة أوروبية 2/2

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الدمام - شريف احمد - تطلق شركة "ميتا" الخميس في الاتحاد الأوروبي مساعدها القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي "ميتا ايه آي"، الذي سيُطرح تدريجيًا على مختلف تطبيقاتها (فيسبوك وانستغرام ومسنجر وواتساب)، بعد أكثر من عام على إطلاقه في الولايات المتحدة.
وقالت الشركة في بيان "لقد استغرق نشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا في أوروبا وقتا أطول من المتوقع، لأننا نواصل مواجهة نظام تنظيمي أوروبي معقد، ولكن يسعدنا أننا نجحنا أخيرا".

ميتا إيه آي

في سبتمبر 2023، كُشف عن "ميتا إيه آي" في الولايات المتحدة ثم عُمّمت الأداة على مختلف تطبيقات المجموعة في أبريل 2024.
و"ميتا ايه آي" هي أداة ذكاء اصطناعي توليدي تجيب على أسئلة المستخدم من خلال إنشاء نصوص وصور، على غرار "تشات جي بي تي" من شركة "اوبن ايه آي".
وتتمتع هذه الأداة أيضا بإمكان الوصول إلى محركات البحث عبر الإنترنت.

ووقع رئيس "ميتا" التنفيذي مارك زكربرغ الذي تعرض لانتقادات خلال الصيف الماضي، بالاشتراك مع الرئيس التنفيذي لشركة "سبوتيفاي" دانيال إيك، إطارًا تنظيميًا أوروبيًا "مجزأ" مع "تنفيذ غير متماسك" ما "أبطأ الابتكار والمطورين".

مميزات ميتا إيه آي

وبعد مفاوضات شاقة مع الجهات التنظيمية، تقدّم "ميتا" أخيرًا للمستهلكين الأوروبيين أداة تركز على إنشاء النصوص من دون صور، على عكس الإصدارات المتوافرة في الولايات المتحدة والدول غير الأوروبية.
ولم يدرب "ميتا ايه آي" التي ستكون متاحة بست لغات، على بيانات تابعة للمستخدمين الأوروبيين.
وتعتزم "ميتا" نشر مساعدها في 41 دولة أوروبية، بينها فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى 21 إقليمًا أوروبيًا ما وراء البحار، تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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