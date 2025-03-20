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شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تشيد بجهود المملكة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رحبت مملكة البحرين بالجهود الدبلوماسية المتواصلة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، مثمنة المكالمات الهاتفية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بصفتها خطوة إيجابية على طريق وقف إطلاق النار وترسيخ السلام الإقليمي والدولي.
وعبرت وزارة الخارجية البحرينية عن تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية الحكيمة للمملكة العربية السعودية ودورها الريادي في استضافة محادثات أمريكية روسية جديدة الأحد المقبل في مدينة جدة لحل الأزمة الأوكرانية.
وعبرت وزارة الخارجية البحرينية عن تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية الحكيمة للمملكة العربية السعودية ودورها الريادي في استضافة محادثات أمريكية روسية جديدة الأحد المقبل في مدينة جدة لحل الأزمة الأوكرانية.
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