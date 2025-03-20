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البحرين تشيد بجهود المملكة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

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  • البحرين تشيد بجهود المملكة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية 2/2

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الدمام - شريف احمد - رحبت مملكة البحرين بالجهود الدبلوماسية المتواصلة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، مثمنة المكالمات الهاتفية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بصفتها خطوة إيجابية على طريق وقف إطلاق النار وترسيخ السلام الإقليمي والدولي.
وعبرت وزارة الخارجية البحرينية عن تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية الحكيمة للمملكة العربية ودورها الريادي في استضافة محادثات أمريكية روسية جديدة الأحد المقبل في مدينة جدة لحل الأزمة الأوكرانية.

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الأزمة الروسية الأوكرانية

وأكدت موقف مملكة البحرين الراسخ والداعم للجهود الإقليمية والدولية الرامية لإيجاد حل سياسي شامل ودائم لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية عن طريق الحوار والمفاوضات، وتخفيف تداعياتها الإنسانية، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2774، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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