البحرين تشيد بجهود المملكة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

المدينة المنورة.. بدء استقبال جموع المعتكفين في المسجد النبوي

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام