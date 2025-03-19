شكرا لقرائتكم خبر عن كات دينينجز: نشأت في منزل ملىء بالأشباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذكرت النجمة الأمريكية كات دينينجز كيف نشأت مع أشباح "لطيفة" في منزل طفولتها، وكيف أنقذ أحدها والدتها من حادث بشع، وذلك خلال ظهورها في برنامج جينيفر هدسون، حيث شاركت نجمة دينينجز، البالغة من العمر 38 عامًا، تفاصيل الحادثة الخارقة للطبيعة بعد أن سألتها هدسون، البالغة من العمر 43 عامًا: "نشأتِ في منزل مسكون من القرن السابع عشر؟".

وقالت kat dennings عن منزل طفولتها في بنسلفانيا: "هذا صحيح للأسف، لقد نشأتُ في منزل قديم جميل ومسكون، والآن وضعت الجمعية التاريخية لافتة عليه، إنه أشبه بموقع تاريخي، وحدثت فيه الكثير من الأحداث".

سألت هدسون: "هل صحيح أنكِ تشعرين وكأن شبحًا أنقذ والدتكِ؟"، أجابت دينينجز: "نعم، هذا حقيقي جدًا، كان لكل فرد في المنزل تجاربه الخاصة مع هذا الموقف المرعب، لكن أمي كادت أن تتعرض لحادث كبير وبشع".

وأكملت دينينجز: "كان لدينا قبو مرعب، وكانت السلالم متهالكة وضحلة، وفي إحدى المرات، تعثرت أمي وسقطت من على الدرج، وتوقفت في الهواء بسبب شيء ما، حيث توقفت تمامًا عن الارتطام بالأرض، وعادت إلى الوقوف".