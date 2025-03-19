شكرا لقرائتكم خبر عن اسم المؤلفة مريم نعوم يتصدر التريند.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت المؤلفة مريم نعوم التريند بالتزامن مع طرح مسلسلها لام شمسية الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، وذلك بسبب التفاعل الكبير مع العمل الذى لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا، بسبب قضيته الشائكة التي يدور حولها.

وكانت قد كتبت نعوم منشور على حسابها بموقع فيس بوك بعد طرح الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية وقالت: "أنا بكتب البوست ده بصفتي أم مش سيناريت، أرجوكم أرجوكم أرجوكم ماتحملوش الطفل بطل المسلسل أكثر من طاقته بالبوستات اللي فيها أسئلة مربكة أو تعليقات بتوصم الشخصية اللي بيلعبها أو تحليلات غير علمية.. الطفل ده أشجع من ناس كتير قوي.. فأرجوكم نمسك نفسنا شوية عن الرغبة في إننا ننزل بوستات فيها أي تعليقات أو أسئلة ممكن تكون مؤذية حتى لو النية طيبة.. لإن الهدف الجماعي أهم بكتير من التعليقات الفردية اللي ضررها هيكون أكبر بكتير من نفعها في اللحظة دي.. خاصة إن كل الأسئلة هيتجاوب عليها على مدار الأحداث.. لسة ١٣ حلقة!!".

وبالتالي تصدر اسم نعوم التريندات من جديد بعد طرح الحلقة الثالثة من مسلسل لام شمسية، الذى يتميز بسرعة وسهولة سرد أحداث القضية، بالإضافة إلى تداخل الكثير من الخيوط بشكل سلس على المشاهد.



مريم نعوم

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهى التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا فى إطار اجتماعى توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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