شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يدرس بيراميدز بالفيديو لتجهيز الإسماعيلى لمواجهة كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يعكف تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على دراسة مباريات بيراميدز الأخيرة بالفيديو، استعدادا للمواجهة المقرر لها الأحد المقبل، في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويدرس تامر مصطفى مباريات بيراميدز الأخيرة من أجل معرفة نقاط القوة والضعف في الفريق ووضع الخطة المناسبة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة.

ويسعى تامر مصطفى لتجربة أكبر عدد من اللاعبين خلال مباريات كأس عاصمة مصر من أجل الاستعانة بهم في المباريات المقبلة في الدورى، لكى يبتعد عن الهبوط.

ونجح تامر مصطفى في تحقيق الفوز في أول مباراة له في القيادة الفنية للدراويش أمام طلائع الجيش في الجولة الأولى من مرحلة الهروب من الهبوط بالدورى.

وحقق فريق الإسماعيلي بقيادة تامر مصطفى فوزا وديا بثلاثة أهداف دون رد على نظيره رواد العاشر فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الثلاثاء استعدادا لمواجهة بيراميدز. سجل ثلاثية الدراويش مروان حمدى وحسن صابر وعمر القط.