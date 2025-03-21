ترامب يلغي وزارة التعليم

ابوظبي - سيف اليزيد - وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، مرسوما يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم.

وقال ترامب، خلال مراسم توقيع في البيت الأبيض حضرها أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأميركي ومجموعة من تلاميذ المدارس "سنغلقها بأسرع وقت ممكن. فهي لا تفيدنا".

بذلك، يمضي ترامب قدما في تعهد قطعه على نفسه خلال حملته لتفكيك الوزارة.

وسخر ترامب من وزارة التعليم باعتبارها مسرفة وملوثة بالأيديولوجية الليبرالية.

ورغم توقيع المرسوم، فإن استكمال تفكيك الوزارة أمر بعيد الاحتمال من دون إجراء من الكونغرس، الذي أنشأ الوزارة في 1979.