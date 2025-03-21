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ترامب يلغي وزارة التعليم

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ترامب يلغي وزارة التعليم

ابوظبي - سيف اليزيد - وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، مرسوما يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم.
وقال ترامب، خلال مراسم توقيع في البيت الأبيض حضرها أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأميركي ومجموعة من تلاميذ المدارس "سنغلقها بأسرع وقت ممكن. فهي لا تفيدنا".
بذلك، يمضي ترامب قدما في تعهد قطعه على نفسه خلال حملته لتفكيك الوزارة.
وسخر ترامب من وزارة التعليم باعتبارها مسرفة وملوثة بالأيديولوجية الليبرالية.
ورغم توقيع المرسوم، فإن استكمال تفكيك الوزارة أمر بعيد الاحتمال من دون إجراء من الكونغرس، الذي أنشأ الوزارة في 1979.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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