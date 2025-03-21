شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى عاشر جولات المرحلة النهائية بدوري محترفي اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقام علي مدار اليوم الجمعة، لقاءات قوية علي صعيد الجولة العاشرة بالمرحلة النهائية من دوري المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 .

وتقام الجولة العاشرة بلقاءات بين كل من: سموحة مع الزمالك وطلائع الجيش مع الأهلي وسبورتنج مع البنك الأهلي والزهور مع هليوبوليس.

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن جدول منافسات دور ربع نهائي كأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025 والمحدد له يوم 11 إبريل القادم .

ويشهد دور ربع نهائي كأس مصر لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلي والشمس مع البنك الأهلي وسموحة مع طلائع الجيش والزمالك مع الزهور.

فيما توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز علي نظيره البنك الأهلي في الختام بنتيجة 38-3.