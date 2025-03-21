دوري الأمم الأوروبية: كرواتيا تغلب فرنسا وتقترب من نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - سبليت (كرواتيا) : خطت كرواتيا خطوة مهمة نحو بلوغ الدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد فوزها على ضيفتها فرنسا 2 0 الخميس في ذهاب ربع النهائي.

سجل هدفي كرواتيا أنتي بوديمير (26) وإيفان بيريشيتش (45+1).

على الرغم من عودة الهداف كيليان مبابي الذي غاب عن المباراتين السابقتين في تشرين الأول/أكتوبر للإصابة، وفي تشرين الثاني/نوفمبر بعدما قرر المدرب ديدييه ديشان اراحة صاحب الـ48 هدفا في 86 مباراة دولية بسبب فترة صعبة كان يمر بها، لم يتمكن "الزرق" من التسجيل أمام كرواتيا للمباراة الثانية تواليا.

وكانت كرواتيا قد تغلبت على فرنسا بهدف نظيف في دوري الأمم الأوروبية أيضا عام 2022، بعد تعادلهما 1 1 في المسابقة عينها والعام نفسه. فيما يعود الفوز الأخير لفرنسا إلى 2020.

وسيتواجه المنتخبان مجددا في الثالث والعشرين من الشهر الحالي على ستاد دو فرانس.

بداية المباراة، أهدر أندري كراماريتش فرصة التقدم لكرواتيا من ركلة جزاء احتُسبت بعد لمسة يد على ابراهيما كوناتي، لكن المهاجم سدد في وسط المرمى وارتمى الحارس مايك مينيان إلى يمينه وتصدى للكرة بقدمه (8).

وتصدى مينيان مجددا لمحاولة من المدافع يوشكو غفارديول (15)، في حين ردت فرنسا عبر هدافها مبابي مرتين لكن تسديدته لم تصل إلى المرمى بعد تدخل الدفاع (17 و24).

وافتتح بوديمير التسجيل برأسية بعد عرضية من بيريشيتش (26) الذي سجل الثاني "على الطاير" مستغلا كرة وصلته بالخطأ من وليام صليبا الذي حاول تشتيتها (45+1).

وبات بيريشيتش الذي قاد أيندهوفن الهولندي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس الإيطالي، أول لاعب يسجل ويصنع في مباراة واحدة أمام فرنسا منذ الإنكليزي واين روني في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وفقا لـ "أوبتا" للإحصاءات.

وأخرج ديشان مدافعه كوناتي وأدخل دايو أوباميكانو بدلا منه مطلع الشوط الثاني (46).

وحاول عثمان ديمبيلي تقليص الفارق حين راوغ لاعبا في منطقة الجزاء وسدد لكن كرته لامست القائم الأيسر (59).